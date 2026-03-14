ＷＢＣ米国代表は１３日（日本時間１４日）の準々決勝・カナダ戦（ダイキン・パーク）に５―３で勝利し、準決勝進出を決めた。サイ・ヤング賞を３度受賞し、２０２５年シーズン限りで現役を引退したドジャース一筋１８年のクレイトン・カーショー投手（３７）は、一度もマウンドに上がることがないままチームを去った。

米国が大量リードすれば登板する可能性が高かったが、５―０でリードしていた６回、カナダに３点を奪われ接戦になった。これで登板は事実上消滅し、ブルペンにいたカーショーにねぎらいのビールが届けられた。

この試合をもって米国代表のロースターから外れたカーショーは試合後、「やって本当に良かった。このグループと一緒にいるのは正直、正しい終わり方だよ。これからゲームの顔となっている人たちと知り合い、間近で彼らの姿を見守ることができた。それは祝福だった」と充実の日々を振り返った。

レジェンドの最終戦を米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「クレイトン・カーショーのチームＵＳＡでのＷＢＣはビール一杯で終わり、出場なし」の見出しで伝え「彼にとって、物語のような結末ではなかった」とした。

カーショーはこの後、家族とともにマイアミに向かい、１５日（同１６日）にドミニカ共和国と準決勝を行うチームを応援するという。