解説陣「投げているボールを見ると…」開幕に向け先発調整する西武・平良

9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と坂口智隆氏が、西武・平良海馬について言及した。

笘篠氏は「あれだけ投げられたら、WBCの井端監督もおってくれよと。今年のライオンズの先発陣というところでは、今井の抜けた穴なんですよね。そこをどうするかと言った時には、頭に来てもらわないといけない状況になってしまった。元々先発をやりたかったわけですから、チャンスが回ってきたことで、しっかりまずは万全な状態を作ってシーズンに入ってほしいですね」と話した。

一方、坂口氏は「投げているボールを見ると、怪我がありましたけど、そこからしっかりリハビリ、順調にきているのかなと思います」と分析し、「この投手は器用なので、クイックもできますし、絶対にゲームを作ってくれる投手。フルでシーズン通して、先発に回ってほしい。慎重になりながらもしっかり投げてほしい」とエール。

平良は故障により選出されていたWBC日本代表を辞退。シーズン開幕に向けて、調整している。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』