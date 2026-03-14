今回の『新作』もアツい！【Uniqlo U】40・50代が狙いたい「注目アイテム」

春のカジュアルコーデに上品さが欲しい40・50代女性は【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】の新作に注目してみて！ 軽やかで動きやすいアイテムがラインナップするなかから、今回はミドル世代に似合う軽アウターとパンツをご紹介します。どちらも3月20日（金）発売予定。

春夏に着まわしたい機能性優秀パーカ

【ユニクロ】「UVカットシアーオーバーサイズパーカ」\6,990（税込）

春夏に活躍しそうな、ほんのりと透け感のあるナイロン素材のパーカ。UVカット・撥水機能付きなのも嬉しいポイントです。ウエストの内側にドローコードが付いているため、絞るとシルエットのアレンジが可能。ライトパープル・パープル・ブラウンという上品なカラー展開です。

こなれ感アップが狙えるカーブパンツ

【ユニクロ】「スウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

裾にかけて緩やかなカーブを描くスウェットパンツ。レッグラインを拾いにくく、リラクシーに穿けそうです。公式サイトによると「薄手で柔らかい」コットン100%素材で、春のデイリーカジュアルの相棒になる予感。裾の紐を絞って穿くこともできます。着まわしやすい、グレー・ナチュラル・ブラックの3色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M