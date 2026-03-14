

「アウトランダー」ファイナルシーズン

歴史に翻弄される男女の運命を描いた壮大なファンタジー・ロマンス巨編「アウトランダー」ファイナルシーズンが、４月３日からHuluで見放題独占配信される。併せて、吹替声優のコメントと日本版予告が公開された。

【動画】「アウトランダー」ファイナルシーズン日本版予告

全世界の推定販売部数 5,000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセラー小説を原作に、歴史に翻弄される男女の運命を描いた壮大なファンタジー・ロマンス巨編「アウトランダー」。製作総指揮を務めるのは「GALACTICA／ギャラクティカ」や「スタートレック」シリーズを手がけたSFドラマ界の大御所ロナルド・D・ムーア。

2014年の放送開始以来、スコットランドの雄大なロケーション、細部まで作り込まれた美術・衣装・音楽、そして＜テレビシリーズ史上、世界で最も美しい＞と称される大胆で甘美なラブシーンなど、圧倒的な世界観で多くの視聴者を魅了してきた。2024年に発表された、SF、ファンタジー、ホラー作品のアカデミー賞とも言われるサターン賞のテレビ部門では、最優秀アクション／スリラーテレビシリーズ賞と最優秀主演女優賞を受賞。シーズンを重ねてもなお、人気・クオリティともに衰えることのない名ドラマがシーズン 8 でフィナーレを迎える。動画配信サービスＨｕｌｕでは、「アウトランダー」ファイナルシーズン(シーズン8)を 4月3日より国内最速見放題独占配信する（以降、毎週金曜日に1話ずつ追加配信）。

今回解禁された日本版予告編は、「戦争が始まる」という不穏な宣告で始まる。未来の書物に、この戦争での死が記されているジェイミー。抗えない運命を前に「行かないで」と懇願するクレアに対し、それでも彼は、愛する家族と大切な人々を守るため、過酷な戦いへと身を投じていく。故郷に迫る軍勢や激しい戦闘シーンが続く中、「俺が死んだら元の世界に戻るんだ」と別れを告げるジェイミーに、クレアも何があっても愛する家族を守ることを誓う。12年にわたり紡がれてきた、時空を超える二人の愛の旅路。すべてを懸けた最後の選択とは──。シリーズの集大成にふさわしい、緊迫と感動が交錯する映像となっている。あわせて、シリーズを通してキャラクターに息を吹き込んできた、クレア役の恒松あゆみ、ジェイミー役の高橋広樹をはじめとする日本版吹替声優陣からのコメントも到着した。

恒松は、「クレアを演じ切った達成感と終わってしまう寂しさが同時に押し寄せていて、なんともいえない心持ち」と胸中を吐露。シーズン2収録時は自身の妊娠期間とも重なったそうで「自宅で台本と映像のチェックをする際に感情移入しすぎてしまい、チェックが全く進まないという事態に。鼻をズビズビにしながら、普段の何倍もの時間をかけてリハーサルを終えました」と、12年の歳月の中での忘れられないエピソードを明かしている。

高橋は「一人のキャラクターの半生を、通して演じさせて頂くという経験は何物にも代え難い役者としての財産となりました。この作品と出会えたことに、どんな言葉でも言い表せないほど感謝の気持ちで溢れています。ありがとう」と万感の思いを露わにした。

二人の娘・ブリアナ役の早見沙織は「収録開始当時、常に緊張しながら現場に向かっていたのですが、クレア役の恒松さんが母のように迎えてくださり、ジェイミー役の高橋さんが温かく見守ってくださり、お二人の存在に大きな力をいただきました」と、劇中の家族さながらの愛に満ちた収録現場の思い出を振り返っている。

最終章に向け、ブリアナの夫・ロジャー役の杉山紀彰は「最終話に込められた思いや心憎い演出も相俟って皆様の心に深く残る作品になるのではと感じております」、ヤング・イアン役の榎木淳弥は「クレアとジェイミーと同じ時間を生きてきたような感動を味わえると思います」、フランク役の速水奨は「様々な謎が解けたように思えますが、角度を変えると、違う過去や未来がありそうな気がします。お時間のある方は、今一度、シーズン1から見直してみてください。」と、それぞれコメントを寄せた。