『ばけばけ』ヘブンは帝大と家を往復する日々を送る 第116回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第116回（16日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、久しぶりに松江の朝を迎えたヘブン（トミー・バストウ）。しかし、かつて感じたはずの感情が、音を聞いても、風景を見ても、なにも感じられない。自分の変化に動揺するヘブンに声をかけたのは、錦織（吉沢亮）だった。声をかけられたヘブンは、自分は八雲だ、日本人だと告げる。そんなヘブンに、錦織は日本人になる意味、錦織が反対する理由、ヘブンの現実を淡々と突き付ける。そんな二人の様子をトキ（高石あかり）は目撃する。
今回は、10年が経ち、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかな幸せな時間を過ごす。ヘブンは子供たちに英語を教え、授業をしに帝大と家を往復する日々。トキは、そんなヘブンを支えながら、子供たちを愛する。どこからどう見ても幸せで、まるで桃源郷のような東京の生活が進んでいく。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、久しぶりに松江の朝を迎えたヘブン（トミー・バストウ）。しかし、かつて感じたはずの感情が、音を聞いても、風景を見ても、なにも感じられない。自分の変化に動揺するヘブンに声をかけたのは、錦織（吉沢亮）だった。声をかけられたヘブンは、自分は八雲だ、日本人だと告げる。そんなヘブンに、錦織は日本人になる意味、錦織が反対する理由、ヘブンの現実を淡々と突き付ける。そんな二人の様子をトキ（高石あかり）は目撃する。