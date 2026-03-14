『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に出演した日向坂46・小坂菜緒 （C）ORICON NewS inc.

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　日向坂46の小坂菜緒が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。

【全身ショット】可愛すぎる！花束を持ち登場した小坂菜緒

　小坂は「Darich」のステージのトップバッターで登場。スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、ふわりとしたシフォンスカートにチェックのトップス、首元にリボンタイを結んだコーディネートで、黄色の花束を手にランウェイを闊歩。カチューシャをつけたウェービーヘアからアンニュイな表情をのぞかせ、観客の目を奪った。

　今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。