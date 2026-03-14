【TGC】日向坂46小坂菜緒、大人ガーリーで存在感 アンニュイな表情に観客釘付け
日向坂46の小坂菜緒が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。
【全身ショット】可愛すぎる！花束を持ち登場した小坂菜緒
小坂は「Darich」のステージのトップバッターで登場。スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、ふわりとしたシフォンスカートにチェックのトップス、首元にリボンタイを結んだコーディネートで、黄色の花束を手にランウェイを闊歩。カチューシャをつけたウェービーヘアからアンニュイな表情をのぞかせ、観客の目を奪った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】可愛すぎる！花束を持ち登場した小坂菜緒
小坂は「Darich」のステージのトップバッターで登場。スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、ふわりとしたシフォンスカートにチェックのトップス、首元にリボンタイを結んだコーディネートで、黄色の花束を手にランウェイを闊歩。カチューシャをつけたウェービーヘアからアンニュイな表情をのぞかせ、観客の目を奪った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。