歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。ラジオの中で自身のマネジャーたちをイニシャルで話す理由を明かした。

和田は同番組で話の中に登場する自身のマネジャーや関係者などをイニシャルで紹介することが多い。この日も元マネジャーのほか、元担当者の話もイニシャルで話していた。

そんな中、「アルファベットの方が数回出てきましたので、迷路状態になる時間もありました」といったリスナーからのメッセージが紹介される場面もあった。

これを受けて、同じホリプロに所属するアシスタントの垣花正アナウンサーは「Mは部長です。T君は現場のマネージャーです。そしてアッコさんにオッケーが出るまでずっと律義にスーツを着ていたのが元担当のKさんです。そしてこれまた別に元アッコさんを担当されていた、留守電の方はS君です」ということで、皆さん把握してください」と説明した。

これに、和田は「いや、名前言ってもいいんだけど、こんなこと言うと嫌だけど、昔、とんねるずにベタっと付いている子がいたんですよ。その子、凄い仲良かったんだけど、（とんねるずが）その子の名前言わなくなって。“どうしたの？”って言ったら“辞めたんですよ”って言った時、凄い嫌だったから。“あ、そういうふうに言うのやめようかな”って思って」と明かした。