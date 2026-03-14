一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を3月14日正午から15日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間、8月12日から15日までのお盆期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ラビスタ函館ベイANNEX（朝食付）が29,960円から、草津ナウリゾートホテルが25,080円から、ホテルニューオータニが34,355円から、ラビスタ東京ベイが16,440円から、リッチモンドホテルプレミア東京スコーレが9,240円から、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜が31,459円から、帝国ホテル京都が155,920円から、ホテル阪急インターナショナルが18,150円から、JRホテルクレメント高松が12,964円から、福岡プリンスホテルももち浜が18,036円から、ヒルトン長崎が15,170円から、ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇が7,710円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。