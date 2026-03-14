「素晴らしいスポーツマンシップ！」ドミニカに惨敗後の韓国チームの“ふるまい”に世界が注目「この打線相手によくやったよ」「なんて規律正しいの」【WBC】
韓国は8強入りを果たすも、強豪ドミニカに敗れた(C)Getty Images
韓国が強豪ドミニカに敗れた。
韓国は現地3月13日に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国と対戦、0−10の7回コールド負けと厳しい現実を突きつけられた。
【動画】素晴らしいスポーツマンシップ！悔しい敗戦後も礼を示した韓国ナインの姿
先発したベテラン左腕のリュ・ヒョンジュンが打ち込まれて2回途中、3失点で降板。後を継いだ投手たちもスーパースター軍団の勢いを止めることは難しく、ワンサイドゲームとなった。
最後は3ランを打たれ、10点差がついたことで無念のコールド負け。2009年大会以来の4強入りは逃したが、試合後のワンシーンもネットで注目されている。
韓国ナインは試合終了後、一塁線に整列し、スタンドのファンに深くおじぎを行い、応援に感謝の気持ちを示し、ベンチに引き上げていった。東京ラウンドでも見られた光景だったが、このシーンがWBC公式Xで紹介されると、世界の野球ファンから「素晴らしいスポーツマンシップ！」「この打線相手によくやったよ」「なんて規律正しいの」「ここから成長して欲しい」「韓国代表チームに敬意を示します」「素晴らしい奮闘でした」と、今後のチームの成長を期待する声、健闘を称える声が続々と上がっている。
韓国は今大会、一次ラウンドを驚異的な粘りで突破。国際大会での復権、さらなる強化が今後期待されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。