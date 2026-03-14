「素晴らしいスポーツマンシップ！」ドミニカに惨敗後の韓国チームの“ふるまい”に世界が注目「この打線相手によくやったよ」「なんて規律正しいの」【WBC】

韓国は8強入りを果たすも、強豪ドミニカに敗れた(C)Getty Images

韓国が強豪ドミニカに敗れた。



韓国は現地3月13日に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国と対戦、0−10の7回コールド負けと厳しい現実を突きつけられた。

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先発したベテラン左腕のリュ・ヒョンジュンが打ち込まれて2回途中、3失点で降板。後を継いだ投手たちもスーパースター軍団の勢いを止めることは難しく、ワンサイドゲームとなった。

最後は3ランを打たれ、10点差がついたことで無念のコールド負け。2009年大会以来の4強入りは逃したが、試合後のワンシーンもネットで注目されている。