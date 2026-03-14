日本ハムは１４日、東京Ｄ内で１２日に獲得を発表していたライル・リン（林家正）捕手（２８）の入団会見を行った。年俸１６００万円（推定）での単年契約。リンは高いコミュニケーション能力を武器に、チームに貢献することを誓った。

ＷＢＣで４試合マスクをかぶった台湾代表の正捕手が、新たにチームに加わった。「自分の強みは、ピッチャーとのコミュニケーション能力。一日でも早くチームに溶け込むようにします。バッティングも去年から修正してきたので、貢献できたら」と意気込んだ。

昨秋には日本ハムのキャンプに参加。日本へ興味を持ったきっかけは、かつて日本ハムでプレーしたスレッジだった。「マイナーにいたとき、コーチのスレッジさんが日本の野球の話をしてくれた。そのときからすごく興味があった」。ＮＰＢ入りに「まさか日本でやれるとは思っていなかった。貴重な機会を頂いたので、一生懸命頑張るしかない」と目を輝かせた。

木田ＧＭ代行は「キャッチャーとしての総合力が高いことと、バッティングの方はまだまだ伸びしろがあるだろうと判断してオファーしました」と今後の成長にも期待。「林ヘッドコーチもいるし、グーリンもいる。リンが多いので、ライルと呼んで下さい」と笑った新助っ人が、チームに新たな刺激を与える。

◆ライル・リン（Ｌｙｌｅ Ｃｈｉａ―Ｃｈｅｎｇ Ｌｉｎ） １９９７年６月２６日、台湾・新北市生まれ。２８歳。高校時代に渡米し、アリゾナ州立大を経て、２０１９年ドラフト１４巡目でダイヤモンドバックスから指名を受けた。Ｄバックス、ブルージェイズ、アスレチックスのマイナーでプレーし、米独立リーグのハイポイント・ロッカーズを経て日本ハム入り。１８５センチ、９５キロ。右投右打。