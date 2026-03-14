◇オープン戦 ロッテ1―0西武（2026年3月14日 ZOZOマリン）

先発の田中晴也が5回を3安打無失点。6回から宮崎颯、ロング、広池、鈴木が無失点でつなぎ、0―0の9回1死三塁から寺地がスクイズを決め（記録は投内野安打）、サブロー監督就任後初のサヨナラ勝ち。開幕カードで対戦する西武に2連勝を飾った。

前回登板した7日の日本ハム戦（エスコンF）で3回3安打2四球3失点と不本意な結果に終わった田中だが、この日は直球に力があり、フォークも良い高さに決まった。3者連続を含め5奪三振。「前回、自分の持ち味出せずに終わったんで、まずはしっかり真っ直ぐ通そうっていうところと、変化球自体はエスコンでも悪くはなかったんで、そこの精度を上げようと思って臨みました」と振り返った。

サブロー監督は「結果、0点に抑えてるんで合格点」と評価。開幕ローテーション入りを確実にした4年目の右腕は「任されたところで投げるのが大前提ですけど、そこ（開幕投手）は目指してやってきたので、まだ諦めてないですし。でも、今からできることは試合で結果を残すことだけだと思うので、今日と同じように、とにかくゼロを並べられるように全力を尽くしたいです」と、改めて開幕投手への意欲を口にした。