【TGC】ME:I・SUZU、天使級“かわいい”更新 ガーリーなビジュアル披露
グローバルガールズグループ・ME:IのSUZUが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】カワイイ！華やかな笑顔をみせるSUZU
SUZUは「2nd FASHION SHOW STAGE」内「Darich」のステージに登場。歓声が送られる中、ピンク髪が映えるガーリーな衣装を着こなした。
スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、誰もが憧れるような“天使級”にかわいいビジュアルで魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】カワイイ！華やかな笑顔をみせるSUZU
SUZUは「2nd FASHION SHOW STAGE」内「Darich」のステージに登場。歓声が送られる中、ピンク髪が映えるガーリーな衣装を着こなした。
スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、誰もが憧れるような“天使級”にかわいいビジュアルで魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。