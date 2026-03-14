三田村邦彦、WBC準々決勝「野球好きな昭和のオッサンの希望打順」が年配層のツボ直撃？
俳優・三田村邦彦（72）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。15日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の日本のスタメンを予想した。
東京ドームで行われた1次ラウンドC組初戦。台湾戦の始まる少し前に「WBC地上波の放送がない！」と投稿し、ユーザーから「今頃気づいたんですか？」とツッコまれたのもすでに過去の話。今では完全にどっぷりはまっているようで、日本時間15日午前10時に始まる一戦で4強入りをかけて強敵ベネズエラと対戦する、連覇を目指す日本の先発オーダーを予想した。
「野球好きな昭和のオッサンの希望打順」と断った上で、
1 佐藤輝明
2 源田壮亮
3 大谷翔平
4 吉田正尚
5 鈴木誠也
6 村上宗隆
7 牧秀悟
8 周東佑京
9 若月健矢
と、大谷を不動のトップバッターから中軸の3番に抜てきする大胆プランを提案。「この予想あったらすごい！ファンは勝手ですよ〜」と書き込んだ。
ただ、現実的な「井端監督の打順予想」として
1 大谷翔平
2 佐藤輝明
3 鈴木誠也
4 吉田正尚
5 村上宗隆
6 岡本和真
7 牧秀悟
8 周東佑京
9 中村悠平
というラインナップも挙げた。
この投稿にファンは「佐藤輝明トップバッター！輝も泣いて喜ぶことでしょう！お目が高い！」「2番源田が昭和感あっていいですね。」「昭和予想はスゴクわかります。まさしく昭和の打順！」「昭和からWBCあったらどんだけ盛り上がったのだろう」などと書き込んで盛り上がっている。