俳優・三田村邦彦（72）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。15日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の日本のスタメンを予想した。

東京ドームで行われた1次ラウンドC組初戦。台湾戦の始まる少し前に「WBC地上波の放送がない！」と投稿し、ユーザーから「今頃気づいたんですか？」とツッコまれたのもすでに過去の話。今では完全にどっぷりはまっているようで、日本時間15日午前10時に始まる一戦で4強入りをかけて強敵ベネズエラと対戦する、連覇を目指す日本の先発オーダーを予想した。

「野球好きな昭和のオッサンの希望打順」と断った上で、

1 佐藤輝明

2 源田壮亮

3 大谷翔平

4 吉田正尚

5 鈴木誠也

6 村上宗隆

7 牧秀悟

8 周東佑京

9 若月健矢

と、大谷を不動のトップバッターから中軸の3番に抜てきする大胆プランを提案。「この予想あったらすごい！ファンは勝手ですよ〜」と書き込んだ。

ただ、現実的な「井端監督の打順予想」として

1 大谷翔平

2 佐藤輝明

3 鈴木誠也

4 吉田正尚

5 村上宗隆

6 岡本和真

7 牧秀悟

8 周東佑京

9 中村悠平

というラインナップも挙げた。

この投稿にファンは「佐藤輝明トップバッター！輝も泣いて喜ぶことでしょう！お目が高い！」「2番源田が昭和感あっていいですね。」「昭和予想はスゴクわかります。まさしく昭和の打順！」「昭和からWBCあったらどんだけ盛り上がったのだろう」などと書き込んで盛り上がっている。