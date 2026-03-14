◇プロ野球 ファーム・リーグ交流戦 巨人-オイシックス（14日、ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人2軍が快勝。オイシックスを相手に20安打18得点と圧倒しました。

プロ野球のファーム・リーグが開幕し、今シーズンからファーム・リーグは1リーグ3地区制を導入。開幕戦で中地区の巨人は東地区のオイシックスとの交流戦となりました。

巨人は打線が繋がりました。2回、ノーアウト1、3塁から萩尾匡也選手のタイムリー2塁打で先制すると、ソフトバンクから移籍した川原田純平選手の犠牲フライで2点目をあげます。

2点リードの3回には、「4番・サード」で先発出場したドラフト6位・藤井健翔選手がフェンス直撃のタイムリー2塁打。高卒ルーキーの初安打で3点目をあげました。

さらに6-1の5回にはティマ選手が確信の今季1号ソロホームラン。6回にはドラフト5位・小濱佑斗選手が3ラン、7回には若林楽人が満塁弾を放つなど、長打が際立った攻撃陣。3本塁打含む20安打の猛攻で18得点と圧倒しました。

一方、先発は昨季1軍で4勝8敗、防御率3.70だった井上温大投手。6点のリードを受けた4回、かつて巨人に所属したウォーカー選手に147キロのストレートをスタンド上段に運ばれる本塁打を浴びましたが、5回88球、5安打、6奪三振、2四球、1失点とまとめました。

2番手・赤星優志投手は、代わった直後の6回1アウトから元広島の松山竜平選手に被弾。1点を失うと、16-2の8回には1アウト1、2塁とランナーを溜めて、小西慶治選手に2点タイムリー2塁打を許しました。赤星投手は、4回71球、3安打、5奪三振、四死球3、4失点（自責点3）の内容でした。

巨人は今季から石井琢朗氏が2軍監督に就任。ファーム公式戦の初戦を大勝で飾りました。