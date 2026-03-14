元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）、モデルでタレントの高橋ユウ（35）が14日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。SNSで話題となった「新幹線で豚まん論争」に私見を述べた。

大阪名物として人気の「551蓬莱」の豚まんが新大阪駅で販売されており、それを東海道新幹線の車内で食べることの是非について、SNSでは意見が分かれて論争状態になった。

新幹線内での豚まんが「あり派」か「なし派」かを問われ、MCのフリーアナウンサー石井亮次（48）は「あり」としつつ、「自分が食べるか食べへんかっていったら食べないかな。食べている人がいても、別に（気にしない）」と話した。

鈴木氏は「（豚まんは）OKですけど、最近、たこ焼きも言われるんですよ、新幹線。僕も買うんですけど、たこ焼きダメって言う人が結構…。匂いが強いらしいんですよ、ソースの。だから気にするんですけど、食べちゃいます。匂いが出るものはおいしいんですよ」と苦笑した。

同じく「あり派」の高橋は、「あれを東京駅まで持って帰るとかなると、確かにそれはよくないと思うんですけど、ホンマにすぐ食べ終わるんで。（新大阪の次の）京都に着くまでには食べ終わるんで。だからそこは許してって…」と“釈明”。カンテレの谷元星奈アナウンサー（30）も「京都までで食べ終わりましょう。そうしたらいいんだ」と納得した。

また、鈴木氏は「1回、実家に帰る時の高速バスで、息子のために“超人気のフライドポテト”を買って出してあげたんですよ。横に奥さんがいて『こんなの匂いがするでしょ！ 何やってんの！ みんなのこと考えろ！』ってめっちゃ怒られてバッグにしまいました」と、妻で森三中の大島美幸（46）に激怒されたことも明かして笑いを誘っていた。