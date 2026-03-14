WILD BLUE宮武颯＆鈴陽向、チェックシャツでお揃い「クール系で歩いて来たかと思えば」「リムレスセクシー」の声【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の宮武颯、鈴陽向が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】5人組アイドルメンバー、お揃い衣装でランウェイ
チェックシャツで揃えてクールに登場した2人は、ランウェイ先端で息を合わせて、宮武がお尻で鈴を突き飛ばす場面も。後半は笑顔でランウェイを歩いた。
2人のランウェイに、ファンからは「クール系で歩いて来たかと思えば可愛い系でありがたい」「はやひならしくてよかった」「かっこよすぎた」といった声や、宮武のリムレスメガネ姿にも「リムレスセクシー」「メガネ姿大優勝」といったコメントが寄せられている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】5人組アイドルメンバー、お揃い衣装でランウェイ
◆宮武颯＆鈴陽向、お揃いチェックシャツ
チェックシャツで揃えてクールに登場した2人は、ランウェイ先端で息を合わせて、宮武がお尻で鈴を突き飛ばす場面も。後半は笑顔でランウェイを歩いた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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