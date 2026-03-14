CANDY TUNE、デビュー3周年当日に「TGC」出演「幸せです」代表曲＆世界観溢れるパフォーマンスで魅せる【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】紅白出場7人組アイドル、デビュー3周年当日のパフォーマンス
同日にデビュー3周年を迎えたCANDY TUNEのライブは「第67回輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞受賞を受賞した代表曲「倍倍FIGHT！」で幕開け。元気いっぱいのパフォーマンスで会場のボルテージは最高潮に。
続いて披露したのは「アイしちゃってます◆」（※◆はハートマーク）。CANDY TUNEらしいハッピーな世界観が凝縮されたパフォーマンスを披露した。
MCを務める鷲見玲奈に「デビュー3周年記念なんです」と紹介されるとCANDY TUNEは感謝。同じくMCを務めるEXITのりんたろー。は「あっという間だったね」と感慨深い様子で、兼近大樹は「すごいね」とコメントしていた。最後にはデビュー3周年を記念し、観客と動画撮影。小川奈々子が「みなさんとお祝いすることができてとっても幸せです」と伝え、会場を後にした。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見が務める。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場7人組アイドル、デビュー3周年当日のパフォーマンス
◆CANDY TUNE、デビュー3周年当日にパフォーマンス
同日にデビュー3周年を迎えたCANDY TUNEのライブは「第67回輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞受賞を受賞した代表曲「倍倍FIGHT！」で幕開け。元気いっぱいのパフォーマンスで会場のボルテージは最高潮に。
MCを務める鷲見玲奈に「デビュー3周年記念なんです」と紹介されるとCANDY TUNEは感謝。同じくMCを務めるEXITのりんたろー。は「あっという間だったね」と感慨深い様子で、兼近大樹は「すごいね」とコメントしていた。最後にはデビュー3周年を記念し、観客と動画撮影。小川奈々子が「みなさんとお祝いすることができてとっても幸せです」と伝え、会場を後にした。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見が務める。（modelpress編集部）
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