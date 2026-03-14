井上咲楽、手作り生春巻き・白子…「一人暮らし最高だと思った」食卓公開「凝ってる」「献立センス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの井上咲楽が3月13日、自身のInstagramを更新。一人暮らしの食卓を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「凝ってる」イカの煮付け、きんぴらごぼう…手作り夕食
井上は「汚く巻いた生春巻き。綺麗に巻きたい…コツを教えてください」とつづり、写真を投稿。テーブルの上には、ボリュームのある生春巻きを筆頭に、イカの煮付け、きんぴらごぼう、豆腐の味噌汁、白子が並んでいる。井上は「白子を家で茹でてみたくて、やってみた！ひとりじめできるなんて、最高だ！一人暮らし最高だと思った」と記している。
この投稿に「凝ってる」「献立センス抜群」「丁寧な暮らしで素敵」「食欲がわくメニュー」「どれも美味しそう」「健康的で見習いたい」「白子が家で食べられるなんて最高」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「凝ってる」イカの煮付け、きんぴらごぼう…手作り夕食
◆井上咲楽、一人暮らしの食卓公開
井上は「汚く巻いた生春巻き。綺麗に巻きたい…コツを教えてください」とつづり、写真を投稿。テーブルの上には、ボリュームのある生春巻きを筆頭に、イカの煮付け、きんぴらごぼう、豆腐の味噌汁、白子が並んでいる。井上は「白子を家で茹でてみたくて、やってみた！ひとりじめできるなんて、最高だ！一人暮らし最高だと思った」と記している。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に「凝ってる」「献立センス抜群」「丁寧な暮らしで素敵」「食欲がわくメニュー」「どれも美味しそう」「健康的で見習いたい」「白子が家で食べられるなんて最高」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
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