STARGLOW・TAIKI「TGC」舞台裏で会えたボーイズグループメンバーに喜び「ダンスめちゃくちゃうまいなって」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）に出演。パフォーマンス後に囲み取材に応じ、舞台裏で会ったボーイズグループメンバーを明かした。
【写真】初TGCが眩しいBMSG新グループ
RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）からなる5人組で、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生したSTARGLOWが「TGC」初出演を果たした。TAIKIは「今回TGCさん初めて立たせていただいたんですけど、僕とRUIとKANONは練習生時代に『TGC teen』の方にも出ていて」と「TGC teen 2024 Winter」への出演も振り返り「今回STARGLOWとして初TGCだったんですけど、本当にアウェイの中、僕たちを知らない方もたくさん盛り上がってくださって、めちゃくちゃ僕たちとしても楽しかったですし、皆さんに僕たちの音楽を全力で届けられたんじゃないかなと思います」と自負していた。
また、舞台裏でのエピソードを聞かれると「WILD BLUEの山下幸輝さんとTikTokを撮らせていただいたんですけど、僕たちの『Green Light』という楽曲があるんですよ。完璧に覚えてくださっていて、さすがだなって思って。しかもダンスめちゃくちゃうまいなって個人的に思ってプロだなと感じました」と5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝との交流に喜び。RUIは「それこそs**t kingzのshojiさんが僕たちのとこにわざわざ来てくださってすごい『頑張れ』と応援をしてくださった」と本イベントでダンスショーを手掛けるs**t kingzのshojiの名前を挙げ「振り付けを僕とTAIKI・KANONの時にしてもらったことがあって、安心するあの顔を見れて嬉しかったです！いえい！」と無邪気な笑顔を浮かべていた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆STARGLOW、舞台裏で会えたボーイズグループメンバーとは
RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）からなる5人組で、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生したSTARGLOWが「TGC」初出演を果たした。TAIKIは「今回TGCさん初めて立たせていただいたんですけど、僕とRUIとKANONは練習生時代に『TGC teen』の方にも出ていて」と「TGC teen 2024 Winter」への出演も振り返り「今回STARGLOWとして初TGCだったんですけど、本当にアウェイの中、僕たちを知らない方もたくさん盛り上がってくださって、めちゃくちゃ僕たちとしても楽しかったですし、皆さんに僕たちの音楽を全力で届けられたんじゃないかなと思います」と自負していた。
また、舞台裏でのエピソードを聞かれると「WILD BLUEの山下幸輝さんとTikTokを撮らせていただいたんですけど、僕たちの『Green Light』という楽曲があるんですよ。完璧に覚えてくださっていて、さすがだなって思って。しかもダンスめちゃくちゃうまいなって個人的に思ってプロだなと感じました」と5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝との交流に喜び。RUIは「それこそs**t kingzのshojiさんが僕たちのとこにわざわざ来てくださってすごい『頑張れ』と応援をしてくださった」と本イベントでダンスショーを手掛けるs**t kingzのshojiの名前を挙げ「振り付けを僕とTAIKI・KANONの時にしてもらったことがあって、安心するあの顔を見れて嬉しかったです！いえい！」と無邪気な笑顔を浮かべていた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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