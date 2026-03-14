押切もえ、こんがり焼けた手作り餃子披露「食欲そそる」「ひだが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/03/14】モデルの押切もえが3月13日、自身のInstagramを更新。手作り餃子を公開し、話題となっている。
【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「焼き加減完璧」手作り餃子披露
押切は「最近の」とつづり、写真を複数枚投稿。白いトップスにピンクのエプロンをつけた押切が、「この前のインスタライブ後に作った餃子」と、いい色に焼けた手作りの餃子を披露。また、最近再開したというダンスレッスン中の姿や、新しいネイルなども公開している。
この投稿に「焼き加減完璧」「ひだが綺麗」「手作り餃子美味しそう」「食欲そそる」「ダンス姿格好良い」「キレッキレのダンス素敵」「しなやかな体が憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「焼き加減完璧」手作り餃子披露
◆押切もえ、手作り餃子を披露
押切は「最近の」とつづり、写真を複数枚投稿。白いトップスにピンクのエプロンをつけた押切が、「この前のインスタライブ後に作った餃子」と、いい色に焼けた手作りの餃子を披露。また、最近再開したというダンスレッスン中の姿や、新しいネイルなども公開している。
◆押切もえの投稿に反響
この投稿に「焼き加減完璧」「ひだが綺麗」「手作り餃子美味しそう」「食欲そそる」「ダンス姿格好良い」「キレッキレのダンス素敵」「しなやかな体が憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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