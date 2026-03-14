NARSの新ブラッシュ誕生！光と血色を叶えるルミナイジングブラッシュ全7色

NARSから、光を味方にした新感覚チーク「ライトリフレクティングルミナイジングブラッシュ」が登場します。ハイライターの透明感ある輝きと、ブラッシュの柔らかな血色感を融合させたアイテムで、どの角度から見ても美しく輝く肌印象へ導きます。なめらかなテクスチュアと繊細なパールの輝きが特徴で、肌本来のツヤ感を引き立ててくれるのも魅力。2026年5月22日（金）より、全7色のラインアップで新発売されます♡

光を纏う新感覚ブラッシュ



「ライトリフレクティングルミナイジングブラッシュ」は、ハイライターの透明感とブラッシュの血色感をひとつに融合させた新しい発想のチークカラー。

微細なパール成分が光を美しく反射し、肌に自然な輝きを与えます。

さらに、光のソフトフォーカス効果によって小ジワや毛穴などの気になる肌悩みをふんわりカバー。肌そのものが輝いているような、洗練された発光感を演出します。

NARSらしいモダンな発色が、顔立ちをいきいきと引き立ててくれるのも魅力です。

hinceの新作ツヤ膜パウダー♡光をまとって透明感を仕込むUVルースパウダー登場

軽やかなつけ心地と美しいツヤ



美容成分とパウダーを融合した「セラムパウダーハイブリッドフォーミュラ」を採用。なめらかなテクスチュアが肌に溶け込むようになじみ、軽やかなつけ心地を叶えます。

ひと塗りで自然な血色感とツヤを与え、重ねても厚ぼったくならないのもポイント。ナチュラルなツヤ感から華やかな輝きまで、好みに合わせて自由に演出できます。

さらにウォーター＆スウェットレジスタント処方で、汗や水にも強く、美しい仕上がりを長時間キープ。透明感のある輝きが続くブラッシュです。

＊1・・・16時間仕上がりデータ取得済み（メーキャップのくずれのなさ）。仕上がりには個人差があります。

NARS ライトリフレクティングルミナイジングブラッシュ

価格：6,490円（税込）

カラー：全7色

内容量：5.5g

発売日：2026年5月22日（金）

※セミセルフ店舗での取り扱い色は各店舗によって異なります

内側から輝くツヤ肌へ



光と血色感をひとつに融合させた「NARSライトリフレクティングルミナイジングブラッシュ」。肌に溶け込むような軽やかな質感と、内側から発光するような輝きが魅力です。

ナチュラルなツヤ感から華やかな仕上がりまで調整できるので、日常メイクにも特別なシーンにも活躍してくれそう♡

NARSならではの洗練された発色と輝きを、ぜひメイクに取り入れてみてください。