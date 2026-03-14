お笑いコンビ「ヤーレンズ」が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。楢原真樹（39）が恋愛事情を語った。

M-1グランプリで2023年から3年連続ファイナリストの実力派。ボケの楢原は「10年以上彼女はいないですね」と告白した。

相方・出井隼之介は「あまりにも彼女ができないから。“楢原さんの顔がとにかくタイプだ”っていう女性がいらっしゃって、これはつなげなきゃ！と思って紹介したことがある」と回想。デートを重ねたが、女性が出井に「もういいです」と吐露。「あの人は相当ヤバい人なんで、コンビ解散したほうがいいんじゃないですか」とまで忠告してきたという。

どんなデートをしたかNON STYLE・石田明に聞かれた楢原は「1回目は喫茶店行って3、4時間しゃべった」と振り返り、次のデートの約束もとりつけた。2回目はディナーデートでステーキを食べ、紳士的に終電前に別れたというが、その次はなかったと説明した。

2回目のデート帰りに、女性は出井に前述の“ヤバイ人”と指摘するメッセージを送っており、「私はもうLINEもブロックしました」と報告していた。岡村は「生肉でも食うたんか？」と楢原の謎すぎる嫌われ方に恐怖すら口にしたが、楢原は思い当たる節がない様子。出井は相方について「ダメだったときに傷つくのが怖いタイプ。好きになる前にのめり込まないように自分から身を引いちゃう」と代弁した。

「うわ、めっちゃ分かる！」と共感する岡村に、「飲みに行きましょう」と楢原。岡村は「好きになってもあかんのやったら、好きにならんとこう、というね。どうせあかんのなら“好きちゃうねん！”と思い込んで、丸め込んで飲み込むっていう」と楢原の気持ちを理解した上で、「でもそんなことしてたら絶対あかんからね！」と語気を強め、楢原も大笑いだった。