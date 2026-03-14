岡田将生「パリでの素敵な出会い」 韓国俳優＆タイ俳優との意外な交流「なにごと?!」「えええええ！素晴らしすぎるコラボ」
俳優の岡田将生（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。パリで出会ったという韓国の俳優、タイの俳優と撮影したオフショットを公開し、意外な交流に反響が集まっている。
【写真】「3人とも顔良すぎ！」韓国俳優＆タイ俳優と楽しげな3ショットを公開した岡田将生
岡田は「パリでの素敵な出会い」とコメントし、韓国俳優のソン・ガン（31）、タイ俳優のテイ・タワン（34）との楽しげにほほ笑む3ショットをアップ。続けて、ソン・ガンと並んだ2ショットなどパリで撮影したオフショットを披露している。
3人は、6日にパリで開催された、ロエベの2026秋冬コレクションに参加。国境を超えた交流に、コメント欄には「なにごと?!」「う〜ん、美」「えええええ！素晴らしすぎるコラボ」「笑顔かわいすぎる！」「みんな豪華すぎる」「3人とも顔良すぎ！」などと歓喜の声が寄せられていた。
【写真】「3人とも顔良すぎ！」韓国俳優＆タイ俳優と楽しげな3ショットを公開した岡田将生
岡田は「パリでの素敵な出会い」とコメントし、韓国俳優のソン・ガン（31）、タイ俳優のテイ・タワン（34）との楽しげにほほ笑む3ショットをアップ。続けて、ソン・ガンと並んだ2ショットなどパリで撮影したオフショットを披露している。
3人は、6日にパリで開催された、ロエベの2026秋冬コレクションに参加。国境を超えた交流に、コメント欄には「なにごと?!」「う〜ん、美」「えええええ！素晴らしすぎるコラボ」「笑顔かわいすぎる！」「みんな豪華すぎる」「3人とも顔良すぎ！」などと歓喜の声が寄せられていた。