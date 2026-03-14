モデルでタレントのみちょぱが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。妊娠中の“変化”について明かす一幕があった。

【画像】第1子妊娠中、ワンピース姿のみちょぱ（全身姿も）

今年2月に夫・大倉士門との第一子を妊娠したことを発表したみちょぱは、ゆったりとした水玉のワンピースとステージにテーラードベストを羽織ったファッションで登場。イベントMCを務めた鷲見玲奈フリーアナウンサーが「生活で何か変わったことあります？」と聞くと、みちょぱは「私は意識してなかったんですけど、旦那に『よく笑うようになった』と言われました」と明かす。

続けて、みちょぱが「でも笑い方がおばさんぽくなったというか。声が響くのかな」と明かすと、妊娠・出産を経験している鷲見アナは「体が大きくなるから響く感じはあるかもですね」と同調していた。

みちょぱは1998年10月30日生まれで、中学3年生で『JC Popteen』の読者モデルとしてデビューし、その後『Popteen』の専属モデルを務めカリスマ的人気となった。バラエティ番組にも数多く出演。2022年10月にモデル・タレントの大倉士門との結婚を発表した。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行う。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

