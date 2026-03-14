野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表（侍ジャパン）は１５日（日本時間）にアメリカ・フロリダ州マイアミで行われる準々決勝で強豪のベネズエラと対戦する。

ＷＢＣで日本とベネズエラの対戦は初めて。ＮＰＢなど日本球界ではこれまで多くのベネズエラ出身の選手がプレーしているが、思い出に残る選手たちを振り返る。（デジタル編集部）

ロベルト・マルカーノ（内野手、阪急−ヤクルト）

愛称は「ボビー」。阪急（現オリックス）の黄金期を助っ人として支えた。米マイナーリーグを経て１９７５年に２３歳で来日、当時は中南米カリブ地域から来日する選手はほとんどいない時代だった。走攻守そろった二塁手として打点王やベストナイン、ダイヤモンドグラブ賞（現ゴールデン・グラブ賞）を受賞するなど阪急の３年連続日本一に貢献。ヤクルトにも３年在籍して、現役引退後は巨人の通訳、帰国後はベネズエラ駐在スカウトを務めた。陽気で明るい性格で親しまれ、日本球界通算１１年で１４１８安打、２３２本塁打、通算打率は２割８分７厘。９０年に病気のため３９歳の若さで亡くなった。

アレックス・ラミレス（外野手、ヤクルト−巨人−ＤｅＮＡ）

「ラミちゃん」の愛称で親しまれる人気者。２００１年からヤクルト、巨人、ＤｅＮＡの３球団で計１３年間プレーし、２０１７安打、１２７２打点、３８０本塁打で通算打率は３割１厘。最優秀選手（ＭＶＰ）２回、打点王４回など数々のタイトルを獲得し、流行語などを使ったパフォーマンスでファンからも愛された。海外出身選手としては初めて通算２０００安打を達成し、引退後はＤｅＮＡの監督も務めて２３年に野球殿堂入りした。

アレックス・カブレラ（内野手、西武−オリックス−ソフトバンク）

大リーグ・ダイヤモンドバックスから２００１年に西武に入団。やや反り気味の打撃フォームからの豪快なスイングで特大ホームランを連発し、０２年にプロ野球シーズン最多本塁打のタイ記録（当時）となる５５本塁打で本塁打王、ＭＶＰを獲得した。０８年からオリックス、１１年からソフトバンクに在籍。日本での１２年間で１３６８安打、３５７本塁打、通算打率３割３厘。

ロベルト・ペタジーニ（内野手・外野手、ヤクルト−巨人、ソフトバンク）

大リーグ・レッズから１９９９年にヤクルトに入団し、同年に４４本塁打で本塁打王、２００１年には３９本塁打、１２７打点で二冠を獲得した。巨人に２年間在籍した後、１０年には日本球界に６年ぶりに復帰してソフトバンクでプレー。パワーに選球眼、勝負強さを兼ね備え、日本球界の７年間で２３３本塁打、通算打率３割１分２厘。二回り年上のオルガ夫人との仲むつまじさも話題になった。

ホセ・ロペス（内野手、巨人−ＤｅＮＡ）

大リーグのマリナーズ時代に２００６年から５シーズン連続で２ケタ本塁打を放つなど、同僚だったイチローとともに活躍した。０９年のＷＢＣにベネズエラ代表として出場し、大会の優秀選手にも選ばれた。１３、１４年は巨人に在籍、１５年からＤｅＮＡで６年間プレーし、１７年には最多安打と打点王に輝いた。日本での８年間で１００１安打、１９８本塁打、通算打率２割７分４厘。

ロベルト・スアレス（投手、ソフトバンク−阪神）

メキシコリーグから２０１６年にソフトバンクに入団。２０年に阪神に移籍すると１６０キロ超の直球を武器に守護神として２年連続セーブ王を獲得した。日本での５年間で７勝１３敗、６８セーブの成績を挙げて大リーグ入りへの道を開き、昨季はパドレスでリーグ最多の４０セーブを挙げた。

メヒア、バルディリス、オスナ、マチャドらも…

このほか、ベネズエラ出身選手では、西武入団１年目の２０１４年に本塁打王を獲得した内野手のエルネスト・メヒア、３球団で８年間プレーした内野手のアーロム・バルディリス（阪神、オリックス、ＤｅＮＡ）、ヤクルトで今季６年目の内野手、ホセ・オスナ、さらに今回のＷＢＣで代表入りしているオリックス３年目の投手、アンドレス・マチャドなどがいる。