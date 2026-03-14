◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 アメリカ５-３カナダ (現地時間13日、ヒューストン)

準々決勝でカナダ代表に勝利したアメリカ代表のマーク・デローサ監督が次の対戦相手となるドミニカ共和国について語りました。

アメリカは初回、ランナー1塁からアーロン・ジャッジ選手のツーベースでチャンスを広げると、カイル・シュワーバー選手の内野ゴロで先制、3回に2点を加えると6回は3本のヒットなどで5-0としました。

6回裏に2ランを浴びるなど3点を返されますが、その後の救援陣が抑え勝利しました。

デローサ監督は「本当に素晴らしい試合でした。カナダも懸命に戦いました。全体的に見ても素晴らしい試合でした」と相手チームを称賛しました。

次の対戦相手は韓国代表に10-0の7回コールドで勝利したドミニカ共和国代表となりますが「 まさに信じられないような熱気あふれる雰囲気になるでしょう。彼らのチームには最大限の敬意を払っています。アルバート・プホルス(ドミニカ共和国代表監督)にも最大限の敬意を払っています。彼は2009年のチームメイトでした。ですから、史上最高の試合の一つになるだろうと期待しています」とコメントしました。

ドミニカ共和国戦ではポール・スキーンズ投手の先発が予想され、準決勝からは球数制限が95球に拡大されますが「75〜80球くらいだと思います。そう推測しています。アンディ・ペティット(投手コーチ)とはまだ話していません。マイアミ行きの飛行機に乗るのが待ちきれなくて、まだそこまで話が進んでいないんです」と説明しました。