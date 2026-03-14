Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

容量やサイズ感など、モバイルバッテリーに求めるものはいろいろありますが、エンタメ要素もそのひとつなのかもしれません。

現在、販売中の「モバイルBOY」はレトロゲームを内蔵したユニークなデバイス。サンプルをお借りできたので実際に使ってみると、やっぱりユニーク！ 実際に使用してみて気づいた特長をお届けします。

バッテリー容量は5000mAh。最新スマホでもフル充電可

まず、ガジェットの根幹であるモバイルバッテリーとしての性能。

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「モバイルBOY」のバッテリー容量は5000mAh。最新のスマートフォンでもラクラクと1回はフル充電できる、普段使いには十分な容量です。

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ワイヤレス充電が可能で、MagSafe対応のiPhoneであれば本体の丸い部分にスマホを磁力でピタッと固定して、スマートに充電が可能です。

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筆者のスマートフォンはMagSafe非対応モデルですが、もちろん有線での充電も問題なし。ちなみに本体についているストラップが両端子USB Type-Cのケーブルを兼ねているので、別途充電ケーブルを持ち歩く必要がありません。

本体とスマートフォンさえあれば、いつでもどこでも充電できる。このミニマルさも見た目とのギャップも相まって、好印象です。

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バッテリー残量は本体側面に表示されます。このデジタル表示も、どこかレトロな雰囲気を醸し出していて愛着が湧きます。

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懐かしのレトロゲームについ熱中

次はもう一つの顔であるゲーム機能について。

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「モバイルBOY」の電源を入れると、カラーの液晶に懐かしさを感じさせてくれる画面が表示されます。ゲームのジャンルはアクション、パズル、スポーツなどさまざま。300タイトル超の膨大な数が収録されています。

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もちろん日本語表示に対応しているので誰でもすぐに遊べます。

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基本的には十字キーと4つのボタンで直感的に操作が可能。いくつかプレイしてみた中で、筆者は100m走ややりなげなどスポーツのゲームで連打をして、懐かしさを感じながらも割と熱中して遊んでしまいました…！

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データをセーブしたりはできないので、じっくり腰を据えて遊ぶというよりは、ミニゲームを気分に合わせてちょこちょこ遊ぶというイメージ。

スマホやタブレットの充電がいくらかたまるまでの待ち時間や、電車での移動中、仕事の休憩で一息つく数分間といったスキマ時間が、ちょっとしたリフレッシュタイムになりましたよ。

移動中や病院の待ち時間に重宝しそう

副次的なメリットはほかにもいろいろありそうで、たとえば子どもの遊び道具として。子どもにとってはレトロなゲーム体験は意外と新鮮に映るもので、病院の待合室や長距離移動中の車内などでスマホを渡す代わりに「モバイルBOY」で遊んでもらうなど良いツールになりそうです。

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容量やサイズ感でモバイルバッテリーを選ぶのももちろん正解ですが、遊び要素で選んでみるのもひとつの選択肢のひとつです。

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Source: CoSTORY

本記事制作にあたり、オスカージャパン株式会社より製品の貸し出しを受けております。