なでしこJに善戦の台湾、自慢の堅守を存分に発揮も...優勝候補の中国が延長戦の末に２−０勝利！【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月14日に準々決勝の第２試合が開催。前回女王の中国（B組１位）と、グループステージでは日本に０−２で敗戦もタフな守備力が光った台湾（C組２位）が対戦した。
試合は、立ち上がりから優勝候補の中国がペースを握る展開。70％以上のポゼッションで敵陣に攻め込み、ゴールに迫る。
守勢に回る台湾は、組織的なブロックで対抗。ボールを動かされても陣形は乱れず、局面では個が粘り強いディフェンスを見せる。
攻めあぐねていた中国は、36分に歓喜に沸く。ジャン・シンのクロスからワン・シュワンがヘディングシュートを流し込んだ。だがVARが介入し、直前のプレーで味方のオフサイドが認められ、得点は無効に。
試合は０−０で折り返す。迎えた後半、中国の優勢は変わらないが、台湾の堅守も簡単には崩れない。決定的なシュートにもGKチェン・スーユが立ちはだかる。
膠着状態が続き、ゲームはほとんど台湾の陣地で繰り広げられたなか、中国側の決定力不足、台湾守護神のハイパフォーマンスもあり、90分でスコアボードは動かなかった。
そして試合は延長戦に突入し、ついに中国が均衡を破る。94分、ワン・シュワンの落としを受けたシャオ・ズーチンが、狙いすました右足シュートを突き刺す。
114分にはPKの絶好機も、ウリグムラがこれを失敗。チェン・スーユに止められた。それでも118分には右サイドの攻撃から相手のオウンゴールを誘い、リードを広げる。そのまま２−０で勝利した中国が４強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合は、立ち上がりから優勝候補の中国がペースを握る展開。70％以上のポゼッションで敵陣に攻め込み、ゴールに迫る。
守勢に回る台湾は、組織的なブロックで対抗。ボールを動かされても陣形は乱れず、局面では個が粘り強いディフェンスを見せる。
試合は０−０で折り返す。迎えた後半、中国の優勢は変わらないが、台湾の堅守も簡単には崩れない。決定的なシュートにもGKチェン・スーユが立ちはだかる。
膠着状態が続き、ゲームはほとんど台湾の陣地で繰り広げられたなか、中国側の決定力不足、台湾守護神のハイパフォーマンスもあり、90分でスコアボードは動かなかった。
そして試合は延長戦に突入し、ついに中国が均衡を破る。94分、ワン・シュワンの落としを受けたシャオ・ズーチンが、狙いすました右足シュートを突き刺す。
114分にはPKの絶好機も、ウリグムラがこれを失敗。チェン・スーユに止められた。それでも118分には右サイドの攻撃から相手のオウンゴールを誘い、リードを広げる。そのまま２−０で勝利した中国が４強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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