なでしこJに善戦の台湾、自慢の堅守を存分に発揮も...優勝候補の中国が延長戦の末に２−０勝利！【女子アジア杯】

なでしこJに善戦の台湾、自慢の堅守を存分に発揮も...優勝候補の中国が延長戦の末に２−０勝利！【女子アジア杯】