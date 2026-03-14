ＷＢＣ米国代表は１３日（日本時間１４日）、テキサス州ヒューストンのダイキン・パークで行われたカナダとの準々決勝を５―３で振り切り、４強入りを決めた。

この日放った８安打のうち長打はわずか１本、内野安打が４本と強力打線らしからぬ結果となったが、先発したローガン・ウェブ投手（２９＝ジャイアンツ）がしっかりと試合をつくった。５回途中まで連打を許さず無失点。４安打、５奪三振に１四球とつけ入る隙を与えず、５年連続で２桁勝利を挙げている右腕の降板時には客席から大きな拍手が送られた。

三塁すら踏ませないウェブの投球には米国内の放送席からも感嘆の声が漏れた。試合を生放送した「ＦＯＸ」で実況を務めたアナウンサーのジョー・デイビス氏は「ジャイアンツは今年強くなるだろう」などと称賛。この発言そのものは何の問題もないが、普段のデイビス氏はドジャースの地元放送局「スポーツネット ＬＡ」で実況を担当しているとあって思わぬ波紋が広がってしまった。

ドジャースとジャイアンツはナ・リーグ西地区のライバル同士。発言した場面が米国内の掲示板型ニュースサイト「ｒｅｄｄｉｔ」などでさらに広まり、ファンの間で話題となっている。

ジャイアンツのお膝元、サンフランシスコメディアの「Ａｒｏｕｎｄ Ｔｈｅ Ｆｏｇｈｏｒｎ」は「ドジャースの実況アナウンサーが意外な称賛を送る」と事象を追いながらも「デイビスはＦＯＸで実況を務める際は普段から堅実な語り口のため、単に公平で偏りがない姿勢を見せようとしただけかもしれない」と伝えたが…。

ウェブはシーズンにもはずみをつける十分な結果と内容を見せた一方、米国代表は２０１７年大会以来、２度目の優勝まであと２勝。１５日（同１６日）にマイアミで行われる準決勝では、韓国に７回コールド勝ちを収めたドミニカ共和国と対戦する。