巨人の甲斐拓也捕手（33）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。ソフトバンク時代からの後輩チームメート、リチャード内野手（26）の見事な？天然っぷりを明かした。

この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された甲斐は「リチャード。“甲斐さん、あさって食事行けますか？”っていう話があって。それが17日やったんですよ。“行けるよ”っていう話になったんです」とキャンプ中、リチャードに誘われて外食に出かける約束をしたと話し出した。

しかし、「19日になって、行ってる時にちょっと6時を過ぎそうやったんですよ」と店に向かう途中で予約時間に間に合わなさそうなムードに。

そこでリチャードが店に電話を入れ、予約時間を少し過ぎてしまう可能性を知らせようとした。

だが…。

「甲斐さん…。すいません。今日じゃなかったです」とリチャードからまさかのコメント。なんと、違う日を予約していたのだという。

「もう事件の香りしかないですね！」とリチャードの天然っぷりに笑うしかない辻岡アナ。甲斐は「怒る気にもならない」と笑顔だった。