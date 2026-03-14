【TGC】“高校卒業”本田紗来、まるでプリンセスな佇まい ペールピンクのショートドレスで笑顔見せる
タレントの本田紗来が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。高校卒業後初となるTGCのステージで、笑顔を見せた。
【写真】可愛すぎる…！ピンクのドレス姿の本田紗来＆櫻井優衣ら
3日に自身の明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた本田。この日は、「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、なえなのとともに登場。先月7日より放送開始された、自分の恋に前向きになれる髪「恋髪」をテーマに次世代のスター美容師を発掘するABEMAの新オーディション番組「恋髪オーディション」の最終審査の結果発表を見守った。
ステージでは、ペールピンクのショートドレスを着こなし、髪にはリボンというプリンセス風の佇まいで存在感を放った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】可愛すぎる…！ピンクのドレス姿の本田紗来＆櫻井優衣ら
3日に自身の明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた本田。この日は、「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、なえなのとともに登場。先月7日より放送開始された、自分の恋に前向きになれる髪「恋髪」をテーマに次世代のスター美容師を発掘するABEMAの新オーディション番組「恋髪オーディション」の最終審査の結果発表を見守った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。