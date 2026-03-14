お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）のエピソードを語った。

この日のゲストは、お笑い芸人の蛍原徹。元相方の宮迫の話題になると、伊達は東日本大震災発生当時を回顧した。

伊達は震災当日、地元宮城でのロケ中に被災していて、「芸人報道って番組があったじゃないですか。僕らが出させていただいた時に、宮迫さんが僕らの楽屋に来て。3・11の2カ月後ぐらいかな。宮迫さんが僕らの楽屋に来るなんて初めてでびっくりして。“報道を見てお前らもあそこにいて大変やったな。お金もかかるやろ”って言って、ポケットから数百万円を出して“これ使ってくれ”って言って楽屋に戻っていった。もちろん、それを義援金に入れた。あのかっこよさというか、凄いことをしてくださいました」。

蛍原は「あいつ人見知りやのに、自ら行ってるってことは、相当そういう思いがあったんじゃないかな」と推測。そんな宮迫に感謝しつつ、伊達は「まさか、闇営業をしているとは」とオチをつけて笑わせた。