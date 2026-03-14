67歳マドンナ、“ライク・ア・ヴァージン”再現のブライダル姿 「美しい」「結婚して」の声
米歌手のマドンナ（67）が、ドルチェ＆ガッバーナの新広告キャンペーンで、1984年の大ヒット曲「ライク・ア・ヴァージン」のMVを彷彿とさせるブライダルルックを披露した。
【写真】67歳マドンナ、42年ぶり「ライク・ア・ヴァージン」ルックを披露
このたびドルチェ＆ガッバーナがモノクロのキャンペーン映像を公開。レースをあしらったサテン地の白いコルセットと編み上げデザインのショートパンツ、白いロングベールとレースのグローブを身に着けたマドンナが、イタリア人歌手パティ・プラヴォの「LA BAMBOLA」を歌い上げる様子がシェアされた。
マドンナは自身のインスタグラムでも、キャンペーンで身に着けたルックを投稿。「ライク・ア・ヴァージン」から42年経つとは思えない若々しい姿に、「皆好きに言ったら良いけれど、マドンナは永遠にクイーン・オブ・ポップだ」「なんてこと、最高に魅力的」「これぞホンモノのショーガール」「新曲を待ってます！」「ゴージャス」「とてもとても美しい」などと称賛が寄せられており、「結婚して」とプロポーズする猛者も現れた。
なおマドンナは、現地時間2月28日に開催されたドルチェ＆ガッバーナの2026／2027年秋冬ウィメンズコレクションのショーでも、スリットの入ったミニコルセットドレスに、同丈のジャケットを重ね、黒いストッキングとパテントレザーのピンヒールで美脚を強調したルックを披露し、話題を集めていた。
引用：「ドルチェ＆ガッバーナ」Instagram（＠dolcegabbana）
「マドンナ」Instagram（＠madonna）
【写真】67歳マドンナ、42年ぶり「ライク・ア・ヴァージン」ルックを披露
このたびドルチェ＆ガッバーナがモノクロのキャンペーン映像を公開。レースをあしらったサテン地の白いコルセットと編み上げデザインのショートパンツ、白いロングベールとレースのグローブを身に着けたマドンナが、イタリア人歌手パティ・プラヴォの「LA BAMBOLA」を歌い上げる様子がシェアされた。
なおマドンナは、現地時間2月28日に開催されたドルチェ＆ガッバーナの2026／2027年秋冬ウィメンズコレクションのショーでも、スリットの入ったミニコルセットドレスに、同丈のジャケットを重ね、黒いストッキングとパテントレザーのピンヒールで美脚を強調したルックを披露し、話題を集めていた。
引用：「ドルチェ＆ガッバーナ」Instagram（＠dolcegabbana）
「マドンナ」Instagram（＠madonna）