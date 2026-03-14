◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第６節 柏―町田（１４日・三協Ｆ柏）

日本代表の森保一監督は１４日、柏―町田戦の視察後に取材に応じ、同時刻に行われていた水戸―ＦＣ東京戦で負傷交代したＤＦ長友佑都（３９）について言及した。視察中だったため、まだ長友のけがの状況は把握していないことを明かした上で、「すごくいい調子、いいコンディションで今シーズンはプレーしていた。状況は分からないが、ケガが軽いことを願っています」と祈った。

左サイドバックで開幕から６試合連続先発していた長友は、水戸戦の前半２０分、相手クリアボールを処理しようとした直後に、スピードを落として座り込んだ。その後、担架で運ばれ、同２２分に交代。担架で運び出される際には苦悶（くもん）の表情を浮かべ、深刻さを漂わせた。今月１９日に発表となる日本代表の英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）に影響が出る可能性も浮上した。

日本代表ではキャプテンのリバプリールＭＦ遠藤航、攻撃の核・モナコＭＦ南野拓実ら、中心選手に長期離脱者が続出。他にもＲソシエダードＭＦ久保建英、バイエルンＤＦ伊藤洋輝ら、大小の負傷を抱える選手は多い。ここに来て精神的支柱の長友にもアクシデントが襲った。