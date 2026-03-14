◆国内女子プロゴルフツアー 台湾ホンハイレディース 第３日（１４日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）

日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会の第３ラウンドが行われ、７位から出た菅楓華（ニトリ）が６バーディー、２ボギーで、この日のベストスコア６８をマークし、通算２アンダーで単独トップに浮上。昨年９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー２勝目に王手をかけた。

７２で回った金沢志奈（クレスコ）と陳敏柔（台湾）が１オーバーで２位。

ツアー史上初の開幕２連勝を目指し、首位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は７７と崩れ、２オーバー４位に後退した。

９位で決勝ラウンドに進んだ古江彩佳（富士通）は７２で３オーバーの５位に順位を上げた。

６９と伸ばした桑木志帆（大和ハウス工業）と７５の吉沢柚月（三菱電機）が４オーバーの６位で最終日を迎える。

今大会は日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会。日本ツアーの台湾開催は４８年ぶり、海外開催は４６年ぶりとなる。賞金総額は３億１５４２万円、優勝賞金は５６７７万５６００円。