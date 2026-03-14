timelesz菊池風磨、銀髪・青カラコン…衝撃の“Matt化”ショットが話題「別人級」「美しさ際立つ」
【モデルプレス＝2026/03/14】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が3月13日、自身のInstagramを更新。モデルで音楽家のMattによるメイクを施した姿を披露し、注目を集めている。
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
菊池は口紅の絵文字を添えて、Mattとの2ショットを公開。「＃Mattくんにやってもらった」「＃うれしい」「＃ありがとう」とハッシュタグを並べ、Mattによって、銀髪に青カラコンという加工が施された“Matt化”した姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「Mattの魔法がすごすぎる」「別人級」「美しさ際立つ」「この美人、誰かと思った」「美しすぎて衝撃」「今日イチ笑った」「最高に癒される2ショット」「完成度高い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
◆菊池風磨、見事な“Matt化”ショット公開
菊池は口紅の絵文字を添えて、Mattとの2ショットを公開。「＃Mattくんにやってもらった」「＃うれしい」「＃ありがとう」とハッシュタグを並べ、Mattによって、銀髪に青カラコンという加工が施された“Matt化”した姿を公開した。
◆菊池風磨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「Mattの魔法がすごすぎる」「別人級」「美しさ際立つ」「この美人、誰かと思った」「美しすぎて衝撃」「今日イチ笑った」「最高に癒される2ショット」「完成度高い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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