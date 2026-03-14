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01.OPENING
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04.Ready Steady Go!
05.MC 1
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11.MC 2
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13.My Orchestra
14.Short Movie
15.Starry Wish
16.¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
17.NEXT DECADE
18.MC 3
19.³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«
20.TRUST IN ETERNITY
21.Introduction Movie
22.BLUE COMPASS
23.Starlight Museum
24.MC 4
25.harmony ribbon
26.MC 5
27.Innocent flower
¡ÒENCORE¡Ó
28.Calling Blue(overture)¡ÁTurquoise
29.Million Futures¡ÁHELLO HORIZON¡Á¥Õ¥é¡¼¥°¥à¡Áglow
30.MC 6
31.Ì´¤Î¤Ä¤Å¤
¡ÒDOUBLE ENCORE¡Ó
32.MC 7
33.ËÍ¤é¤Ïº£
34.Line Up
35.Endroll
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Making of Travel Record
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