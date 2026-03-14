英出身女優ジェーン・ラポテアさんが死去した。81歳だった。Netflixのドラマ「ザ・クラウン」でフィリップ殿下の母プリンセス・アリス・オブ・バッテンバーグ役を演じていたことなどで知られるラポテアさんが3月5日に他界していたことを12日、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが発表した。



【写真】生前最後の姿、チャールズ国王から勲章を授与されたジェーン・ラポテアさん（下）

60年以上にわたるキャリアの中、舞台やテレビなどで活躍、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの舞台「ピアフ」でのエディット・ピアフ役で1979年にはローレンス・オリヴィエ賞で新作部門主演女優賞を受賞、ブロードウェイ版では1981年にトニー賞を受賞した。



1981年にはBBCドラマ「アントニーとクレオパトラ」でクレオパトラ役を演じたほか、2014年の「ダウントン・アビー」クリスマススペシャル、そして「ザ・クラウン」のプリンセス・アリス役などでも知られた。



2025年に大英帝国勲章コマンダー（CBE）を授与され、2025年2月にウィンザー城で行われた授章式が、公の場に姿を見せた最後の機会となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）