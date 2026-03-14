中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）のミニドキュメンタリー番組「青春手芸人」の撮影に参加した喬雪さん。（２０２２年１１月撮影、銀川＝新華社配信）

【新華社銀川3月14日】中国寧夏回族自治区出身で「80後（1980年代生まれ）」世代の喬雪（きょう・せつ）さんは、革に模様を彫り込むレザーカービングの職人で、今年の春節（旧正月）期間にイタリア中部の都市フィレンツェへ渡り、研さんを積む道を選んだ。デザインを専門に学び、独学で語学を習得するほか、地元の皮革工芸の工房を訪れる日々を送っている。

喬さんは伝統技法「寧夏皮革工芸」の自治区級無形文化遺産の代表的継承者。故郷の寧夏は「灘羊（タンヤン）」という綿羊の産地として知られる。地元産の灘羊の毛皮は毛質が細かく滑らかで、皮下組織が薄く丈夫なことから、軽くて保温性に優れた毛皮製品に使われる。かつては皇室へ献上されたこともあり、ここ数年は海外にも輸出されている。

喬雪さんがデザインした「軍馬バッグ」（左）と「青鸞望月サドルバッグ」の革製品。（銀川＝新華社配信）

工芸職人の家に生まれた喬さんは、北京で手作りの皮革製品の輸出入に携わっていたが、故郷の良質な灘羊の皮がデザイン性に劣ることを理由に安値で輸出され、伝統的な皮革工芸技法が存続の危機にある現状を目の当たりにした。そこで家伝の皮革技法を再興しようと、退職して寧夏に戻り、起業を決心した。

その後14年間にわたり、靴やバッグなど市場で需要の高い皮革製品を作り、無形文化遺産の技法を商品としてよみがえらせてきた。一方で、中国古代の地理書「山海経」や世界文化遺産の敦煌壁画といった文化的要素を現代のデザインに取り込んで活性化させ、皮革製品の文化的価値を高めてきた。喬さんは「午（うま）年の春節には、敦煌壁画に描かれた四瑞獣の一つ、翼馬をモチーフにしたペンダントやパスポートケースなどの人気商品をデザインした。オンラインでの予約販売は既に完売し、年末まで多くの注文が入っている」と語った。

工房内で革製バッグにレザーカービングで装飾を施す喬雪さん。（２０２２年６月２４日撮影、銀川＝新華社配信）

喬さんは、無形文化遺産の技術を存続させる鍵は「日用品に戻す」ことにあると考える。喬さんの皮革製品は以前、靴やバッグのみだったが、今では革ジャケットやペンダント、カチューシャ、さらには筆立てやノートなどの実用品まで千種類以上に拡大した。当初2人だったチームは100人近くに増え、大学生も多く、伝統技法の継承に新たな息吹を吹き込んでいる。

ソーシャルメディアが普及した今、伝統の技を「見える化」しようと、喬さんは自ら配信者となった。フォロワーは200万人を超える。喬さんの皮革製品はドイツやフランス、スペインなど13の国と地域に輸出されている。

農村の女性らに皮革工芸の技術を指導する喬雪さん（右から２人目）。（２０１８年４月２０日撮影、銀川＝新華社配信）

喬さんは「フィレンツェの革製品は世界的に有名で、特に手作りの革製ハンドバッグや財布、靴、ベルトなどが高く評価されている」と語った。喬さんは年初にフィレンツェに渡って1年間の海外研修に入り、靴やバッグのアクセサリーデザインを学んでいる。

喬さんは「私の先生方の多くは、中国訪問経験があり伝統文化に非常に興味を持っている。中国の無形文化遺産を世界が求める文化的シンボルに育て上げることが、私たちの世代の使命だ」と語った。（記者/謝建雯）