【TGC】『ラヴ上等』きぃーちゃん、美デコルテ＆太ももあらわなワイルドワンピ サングラス外し挑発的な目線も
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演し、話題を集めた“きぃーちゃん”ことモデルのきぃぃりぷが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。
【全身】オーラすごすぎ！クールなコーデで魅了したきぃーちゃん
きぃぃりぷは「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に、先月7日より放送開始された、自分の恋に前向きになれる髪「恋髪」をテーマに次世代のスター美容師を発掘
するABEMAの新オーディション番組「恋髪オーディション」の最終審査に進んだ美容師・だいあさんのモデルとして登場。
生地を大胆に配したワイルドなワンピースから美しいデコルテをのぞかせ、レザーベルトでウェストマーク。黒ブーツとの間から太ももあらわに、ランウェイを歩いた。センターステージでは、大ぶりのサングラスをおもむろに外し、挑発的な目線を送り会場を盛り上げた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身】オーラすごすぎ！クールなコーデで魅了したきぃーちゃん
きぃぃりぷは「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に、先月7日より放送開始された、自分の恋に前向きになれる髪「恋髪」をテーマに次世代のスター美容師を発掘
するABEMAの新オーディション番組「恋髪オーディション」の最終審査に進んだ美容師・だいあさんのモデルとして登場。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。