加藤清史郎、上裸姿で鍛え上げられた肉体美を披露「いいからだ」「めっちゃムキムキ」「脱ぐと凄いんですね」
俳優の加藤清史郎（24）が14日、自身のインスタグラムを更新。上裸ショットで筋肉美を披露した。
【写真】「めっちゃムキムキ」上裸姿で鍛え上げられた肉体美を披露した加藤清史郎
加藤は自身が出演する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』でのオフショットをアップ。上裸姿を披露し、鍛え上げられた肉体をのぞかせている。
「服も武器も防具も何もかもビッショビショになってしまったのでそれを乾かすためにこんな姿だったシーンが第3話にありました〜」と上裸になった経緯を明かした。
続けて「僕は水と寒さに鬼強系俳優です。暑さも真夏の盆地京都忍者装束で鍛えられてます」と明かし、「その代わり、ハウスダストと花粉にはボロ負けします」とユーモアたっぷりにつづった。
この投稿には、「いいからだしてる」「お昼からサービスありがとう 困っちゃうぅぅぅ「ひぇぇぇぇぇぇ体やばゆい 筋肉美」「たくましい」「脱ぐと凄いんですね」「めっちゃムキムキですね…!!憧れる…!!」などの反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃムキムキ」上裸姿で鍛え上げられた肉体美を披露した加藤清史郎
加藤は自身が出演する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』でのオフショットをアップ。上裸姿を披露し、鍛え上げられた肉体をのぞかせている。
「服も武器も防具も何もかもビッショビショになってしまったのでそれを乾かすためにこんな姿だったシーンが第3話にありました〜」と上裸になった経緯を明かした。
この投稿には、「いいからだしてる」「お昼からサービスありがとう 困っちゃうぅぅぅ「ひぇぇぇぇぇぇ体やばゆい 筋肉美」「たくましい」「脱ぐと凄いんですね」「めっちゃムキムキですね…!!憧れる…!!」などの反響が寄せられている。