「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

広島が昨季のセ王者・阪神に完敗した。

先発の高はローテ争いの中でアピール不足の投球内容となった。初回先頭の近本に１４２キロを右翼席に運ばれる先頭打者弾を被弾。三回には３番・中川に甘く入った変化球を左翼席にたたき込まれる２号２ランを浴び、リードを広げられた。四、五回はともに三者凡退。５回４安打３失点で降板した。

２点ビハインドの七回に登板した島内は１回４安打３失点。先頭から４連打を浴びるなど、守護神候補が不安を残す投球内容となった。

もう一人の守護神候補の森浦は八回に登板。２奪三振を奪うなど三者凡退で片付け、安定感を光らせた。

打線は相手先発・高橋に苦しんだ。初回に１死満塁の好機をつくるも、ファビアンが二ゴロ併殺打。三回は２死一、二塁で佐々木が一ゴロに倒れるなど、要所を締められた。

ドラフト１位・平川（仙台大）は「３番・中堅」で出場。三回に高橋から左前打を放ち、マツダ初安打をマークすると、六回にも湯浅から中前打。２安打を放ち、オープン戦の打率を・３４９まで上昇させた。