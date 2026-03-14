宮崎が破竹の6連勝！　“信州ダービー”は松本が5発大勝…札幌は磐田に劇的勝利／J2・J3百年構想第6節

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　明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節の11試合が14日に行われた。

　WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータとの天王山を制して、破竹の90分6連勝を達成。一方、サガン鳥栖に敗れたギラヴァンツ北九州は90分6連敗となった。

　EAST-Aの首位ベガルタ仙台は、3連勝中だったSC相模原を3−1で下した。同グループの湘南ベルマーレとモンテディオ山形の直接対決は、試合終了間際にこじ開けた湘南が2−1で勝利した。

　EAST-Bでは槙野智章監督の藤枝MYFCが敵地でRB大宮アルディージャを撃破。首位ヴァンフォーレ甲府はいわきFCに0−1で敗れ、上位は勝ち点差「2」に4チームがひしめく混戦となっている。

　“信州ダービー”は、松本山雅FCが前半だけで4得点を奪い、宿敵AC長野パルセイロに快勝した。悩めるジュビロ磐田と北海道コンサドーレ札幌の直接対決は、後半アディショナルタイムに札幌が試合を動かして待望の90分初勝利を挙げた。

　WEST-Aの上位につける高知ユナイテッドSCは、FC今治を破って暫定首位。アルビレックス新潟は最下位奈良クラブとスコアレスドローに終わったが、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。

　14日の結果と15日の対戦カードは以下の通り。

■J2・J3百年構想リーグ第6節


▼3月14日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台　3−1　SC相模原
湘南ベルマーレ　2−1　モンテディオ山形

【EAST-B】
RB大宮アルディージャ　1−2　藤枝MYFC
ヴァンフォーレ甲府　0−1　いわきFC
AC長野パルセイロ　0−5　松本山雅FC
ジュビロ磐田　0−1　北海道コンサドーレ札幌

【WEST-A】
高知ユナイテッドSC　2−0　FC今治
奈良クラブ　0−0（PK戦：2−4）　アルビレックス新潟

【WEST-B】
サガン鳥栖　1−0　ギラヴァンツ北九州
テゲバジャーロ宮崎　1−0　大分トリニータ
FC琉球　1−1（PK戦：4−5）　レノファ山口FC

▼3月15日（日）
【EAST-A】
ヴァンラーレ八戸　vs　栃木シティ
ブラウブリッツ秋田　vs　栃木SC
横浜FC　vs　ザスパ群馬

【EAST-B】
FC岐阜　vs　福島ユナイテッドFC

【WEST-A】
カターレ富山　vs　ツエーゲン金沢　
徳島ヴォルティス　vs　カマタマーレ讃岐
愛媛FC　vs　FC大阪

【WEST-B】
ロアッソ熊本　vs　ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC　vs　レイラック滋賀FC