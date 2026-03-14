神戸が名古屋に3発快勝、C大阪は京都に劇的逆転勝利…柏は5敗目でEAST最下位転落／J1百年構想第6節
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節の5試合が、14日の14時から行われた。
ともに連勝を目指す名古屋グランパスとヴィッセル神戸のWEST上位直接対決は、神戸が小松蓮の得点で12分に先制。58分には井手口陽介のゴールで神戸がリードを広げると、88分に永戸勝也が勝利を決定づける3点目を奪う。3−0で勝利した神戸は2連勝、名古屋は3試合ぶり90分黒星となった。
京都サンガF.C.とセレッソ大阪の一戦は、後半開始早々にマルコ・トゥーリオがこじ開けて京都が先制する。しかし、C大阪は71分に投入直後の阪田澪哉が試合を振り出しに戻すと、試合終了間際のコーナーキックで田中駿汰が逆転ゴールをマーク。劇的な形でC大阪は4試合ぶりとなる90分勝利を挙げ、京都は2連敗となった。
苦しい序盤戦を過ごす柏レイソルと、ミッドウィークにAFCチャンピオンズリーグエリート・ラウンド16を戦ったFC町田ゼルビアの一戦は、テテ・イェンギのJリーグ初得点で町田が先制。この1点を守り抜いた町田が2連勝を挙げ、柏は2連敗で最下位に転落した。
水戸ホーリーホックとFC東京の一戦は、FC東京の先制直後に水戸が追いつきPK戦に突入。6人目で水戸が失敗し、FC東京が勝ち点「2」を獲得した。
清水エスパルスはオ・セフンの先制点を守りきれずファジアーノ岡山に追いつかれたものの、PK戦ではGK梅田透吾が2本ストップの活躍で勝ち点「2」を獲得した。
【EAST】
水戸ホーリーホック 0−0（PK戦：5−6） FC東京
柏レイソル 0−1 FC町田ゼルビア
【WEST】
清水エスパルス 1−1（PK戦：4−2） ファジアーノ岡山
名古屋グランパス 0−3 ヴィッセル神戸
京都サンガF.C. 1−2 セレッソ大阪
ともに連勝を目指す名古屋グランパスとヴィッセル神戸のWEST上位直接対決は、神戸が小松蓮の得点で12分に先制。58分には井手口陽介のゴールで神戸がリードを広げると、88分に永戸勝也が勝利を決定づける3点目を奪う。3−0で勝利した神戸は2連勝、名古屋は3試合ぶり90分黒星となった。
苦しい序盤戦を過ごす柏レイソルと、ミッドウィークにAFCチャンピオンズリーグエリート・ラウンド16を戦ったFC町田ゼルビアの一戦は、テテ・イェンギのJリーグ初得点で町田が先制。この1点を守り抜いた町田が2連勝を挙げ、柏は2連敗で最下位に転落した。
水戸ホーリーホックとFC東京の一戦は、FC東京の先制直後に水戸が追いつきPK戦に突入。6人目で水戸が失敗し、FC東京が勝ち点「2」を獲得した。
清水エスパルスはオ・セフンの先制点を守りきれずファジアーノ岡山に追いつかれたものの、PK戦ではGK梅田透吾が2本ストップの活躍で勝ち点「2」を獲得した。
■J1百年構想第6節
【EAST】
水戸ホーリーホック 0−0（PK戦：5−6） FC東京
柏レイソル 0−1 FC町田ゼルビア
【WEST】
清水エスパルス 1−1（PK戦：4−2） ファジアーノ岡山
名古屋グランパス 0−3 ヴィッセル神戸
京都サンガF.C. 1−2 セレッソ大阪
【ゴール動画】劇的！ C大阪が京都に逆転勝利
あまりにも劇的な結末— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 14, 2026
90+6分のドラマ⚡️
CKから田中駿汰が決勝ヘッド
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚京都×C大阪
📺DAZN ライブ配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/OCASxjF8MR