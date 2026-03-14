「選手の主張がすごくいい」槙野・藤枝が３連勝と躍進！ 指揮官が明かすチームの変化「誰が出ても同じサッカーできる」
藤枝MYFCは３月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第６節でRB大宮アルディージャと敵地で対戦。松木駿之介が２ゴールを挙げ、２−１で勝利した。
今季からチームを率いる槙野智章監督のもと、これで３連勝。試合後、指揮官は「自分たちがやりたいことと、先制点が取れたこと。それで、１−０になったときにもう一点取りに行く姿勢も出せました」と手応えを口にした。
一方で、「最後、押し込まれたところはまだまだ課題はあります」と反省も忘れず、「90分を通して自分たちがやりたいこと、準備してきたことで勝ったと思います」と総括した。
この日は大幅にメンバーを入れ替えて臨んだが、躍動した選手たちを「誰が出ても同じサッカーできますし、今全員がとてつもない野心持ってやっていますので、本当に感謝したいと思います」と称えた。
チーム内の良い競争が生まれている状況を歓迎し、「監督にいい悩みを持たせてくれる選手たちがたくさんいると思います」と語る。
「毎日のように選手たちが『僕次で出たいです』とか、今日ゲームキャプテンやった選手も、大卒一年目にもかかわらず、『槙野さん今日ゲームキャプテンやりたいです』って言ってきたり、選手たちの主張がすごくいい」と明かし、「とにかくやりがい感じながらやってます」と充実感をにじませた。
３連勝にも、「満足してられないので、我々はとにかく上を目ざすことと自分たちのスタイルを貫き通して、チャレンジしていきたいと思います」と次戦を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今季からチームを率いる槙野智章監督のもと、これで３連勝。試合後、指揮官は「自分たちがやりたいことと、先制点が取れたこと。それで、１−０になったときにもう一点取りに行く姿勢も出せました」と手応えを口にした。
この日は大幅にメンバーを入れ替えて臨んだが、躍動した選手たちを「誰が出ても同じサッカーできますし、今全員がとてつもない野心持ってやっていますので、本当に感謝したいと思います」と称えた。
チーム内の良い競争が生まれている状況を歓迎し、「監督にいい悩みを持たせてくれる選手たちがたくさんいると思います」と語る。
「毎日のように選手たちが『僕次で出たいです』とか、今日ゲームキャプテンやった選手も、大卒一年目にもかかわらず、『槙野さん今日ゲームキャプテンやりたいです』って言ってきたり、選手たちの主張がすごくいい」と明かし、「とにかくやりがい感じながらやってます」と充実感をにじませた。
３連勝にも、「満足してられないので、我々はとにかく上を目ざすことと自分たちのスタイルを貫き通して、チャレンジしていきたいと思います」と次戦を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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