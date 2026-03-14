3月14日、阪神競馬場で行われた11R・コーラルステークス（L・4歳上オープン・ダ1400m）は、吉村誠之助騎乗の2番人気、ジャスティンアース（牡5・栗東・杉山晴紀）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のビダーヤ（牡5・栗東・矢作芳人）、3着にキタノズエッジ（牡5・栗東・畑端省吾）が入った。勝ちタイムは1:22.4（良）。

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激戦のゴール前

吉村誠之助騎乗のジャスティンアースがオープンクラス初勝利を飾った。ゴール前では人気2頭の激しい追い比べに。先に抜け出した2番人気ジャスティンアースに、1番人気のビダーヤが猛追。しかし、スムーズに立ち回れたジャスティンアースが僅かに前へ出ていた。

ジャスティンアース 17戦5勝

（牡5・栗東・杉山晴紀）

父：キズナ

母：ユーヴェットシー

母父：Bodemeister

馬主：三木正浩

生産者：三嶋牧場

【全着順】

1着 ジャスティンアース

2着 ビダーヤ

3着 キタノズエッジ

4着 ノーブルロジャー

5着 ポールセン

6着 マルモリスペシャル

7着 ダノンザボルケーノ

8着 フェルヴェンテ

9着 ヒルノドゴール

10着 トリリオンボーイ

11着 プロトポロス

12着 ナムラフランク

13着 ストレングス