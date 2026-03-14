カーリング女子の中部電力でサードを担う中嶋星奈が、日本選手権（６月、神奈川・横浜）での頂点取りに意欲を見せた。

軽井沢国際選手権２日日（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、ＧＲＡＮＤＩＲに６―４で勝利。４―４で迎えた最終第８エンド（Ｅ）に２点を奪い、通算成績を２勝０敗とした。中嶋は「最後まで接戦だったけど、粘り強くはできたので良かった」と振り返った上で「いつもは結構接戦で、最後勝ち切れそうなところで勝ちを逃してしまうところを課題としてやってきた。最後勝つってことが大事なので、これからも大事にしていきたい」と気を引き締めた。

ミラノ・コルティナ五輪の出場は逃したが、２０３０年にフランス・アルプス地方で開催される五輪に向けてリスタート。日本協会は選考方法を公表済みで、２６〜２９年の日本選手権を制すれば、代表候補決定戦の切符が獲得できる。「今までは最後の２年間の日本選手権だったり、最後のツアーポイントが大事になってきたが、レギュレーションが変わって、今からの日本選手権も代表決定戦に出場するための大事な大会になる。まずはちゃんと代表決定戦に行けるように、次の日本選手権でちゃんと優勝したい」と力を込めた。

テッペンを狙うにあたり、個人のスキルアップも必要不可欠だ。「五輪とかを見ていても、他のサードの選手と比較して自分は安定性がないところが課題」と自己分析。悲願の五輪へ、改善点を１個ずつ潰していきたいところだ。