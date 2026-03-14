なえなの、水色アイラインで雰囲気ガラリ 色白美脚輝く【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントのなえなのが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】25歳タレント、色白美脚際立つミニ丈コーデ
ミニ丈で色白の脚をのぞかせたなえなの。腰に巻いたチェックシャツや、細ベルト、キャスケットなど小物使いの光るスタイリングを披露した。
また、水色の太めアイラインを施し雰囲気をガラリと変えた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳タレント、色白美脚際立つミニ丈コーデ
◆なえなの、小物使い光る
ミニ丈で色白の脚をのぞかせたなえなの。腰に巻いたチェックシャツや、細ベルト、キャスケットなど小物使いの光るスタイリングを披露した。
また、水色の太めアイラインを施し雰囲気をガラリと変えた。
◆「TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】