美人YouTuberさくら「ヘアアクセの使い方可愛い」「参考になる」と反響 美脚披露カジュアルコーデ【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】YouTuber・さくらが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】美人YouTuberの美脚
チェック柄のシャツにショートデニムパンツ、大きなフード付きパーカーでカジュアルな着こなしを見せたさくら。デザインのあるヘアクリップで髪の毛をルーズにまとめており、ネット上では「ヘアアクセの使い方可愛い」「可愛いのに簡単にできそう！真似したい！」「参考になる。今度やってみよう」と反響が寄せられている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆さくら、小物使いが話題
チェック柄のシャツにショートデニムパンツ、大きなフード付きパーカーでカジュアルな着こなしを見せたさくら。デザインのあるヘアクリップで髪の毛をルーズにまとめており、ネット上では「ヘアアクセの使い方可愛い」「可愛いのに簡単にできそう！真似したい！」「参考になる。今度やってみよう」と反響が寄せられている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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