男子をホッとさせるホワイトデーのリアクション９パターン
バレンタインのお返しが楽しみなホワイトデー。「あげてよかった」と思ってもらえるような反応を示してあげれば、気になるカレとの距離もいっそう縮まりそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性234名に聞いたアンケートを参考に「『このお返しで正解だった…』と男子をホッとさせるホワイトデーのリアクション９パターン」をご紹介します。
【１】「これ、あげたチョコよりずっと高いんじゃない？」と気づいてくれる
「いつも気が回る子だなと思っていたので、ますます好印象に」（20代男性）など、気遣いをさりげなく察することで、男性からの評価も高まりそうです。相手の懐具合を探る言い方にならないよう、配慮できるといいでしょう。
【２】「用意してくれてたんだー」と涙ぐんで喜びを表現してくれる
「『私にくれるの？』と遠慮がちだったことで、いとしさ倍増」（20代男性）というように、意外そうな反応をすると、「奥ゆかしさ」を演出できるかもしれません。相手との関係がどうであれ、「もらって当然」とふてぶてしい態度を取るより、謙虚に感謝を示しておくのが無難でしょう。
【３】「似合うかな？」と、あげたアクセサリーをその場で身に着けてくれる
「気に入ってくれていることがわかってホッとした」（20代男性）など、実際に愛用するつもりがあることを示せば、満足感は十分に伝わるでしょう。「友達に羨ましがられちゃうかも！」などと付け加えれば、より説得力が増しそうです。
【４】「気が利いてるじゃん」と素っ気ない中にもツンデレぶりをのぞかせてくれる
「いつも褒めたりしない子なので、余計にグっときた」（10代男性）というように、感情を表に出すのが苦手なタイプなら、あえてぼそっと本音を漏らすと、「隠しきれない喜び」を伝えられるかもしれません。ただのつっけんどんな対応だと思われないように、普段とのギャップを上手に見せたいところです。
【５】「このセレクトは渋いね。さすが！」と、センスの良さを褒めてくれる
「好きなテイストが似ていることがわかり、２人で話す機会が増えた」（20代男性）など、プレゼントのチョイスを具体的に評価されることで、関係が深まる場合もあるでしょう。うまくすると、また何かを贈ってくれるかもしれません。
【６】「わーい！ うれしい！」と、思わず抱きついてくれる
「軽いハグだったけどドキドキした」（10代男性）というように、ライトなボディ・タッチなら、たいていの男性に歓迎されるでしょう。絡みつくような熱い抱擁だと引かれてしまうかもしれないので、加減は考えたほうがよさそうです。
【７】「来年もチョコあげたくなっちゃうな」と次への期待を抱かせてくれる
「『今度はグレードアップするね！』と約束してくれた」（20代男性）など、「次回」に言及することで、今後の展開を楽しみにさせるパターンです。次のバレンタインが待ち遠しくなって、猛アプローチをかけてくる男性もいるかもしれません。
【８】「お返し、もらっちゃいましたー」と、facebookで友達に自慢してくれる
「写真付きで見せびらかしてた（笑）」（20代男性）というように、オープンに喜びを表現する無邪気な姿も、男心をくすぐりそうです。贈り主をSNS上で明らかにすべきかどうかは、相手との関係や公開範囲などに応じて判断しましょう。
【９】「どれどれ？ …うん、おいしい！」と、すぐに食べて感想を言ってくれる
「その場で開けてモグモグ。かわいかった」（10代男性）など、迅速な行動で、ダイレクトに感謝の気持ちを伝えることも有効なようです。食べ物なら、一気に頬張らずに「もったいないからゆっくり味わうね」などと言って残せば、行儀の良さもアピールできるでしょう。
ホワイトデーは、相手との関係の進展をもうひと押しする貴重なチャンス。せっかくお返しをくれた男性をガッカリさせないよう、とびっきりの笑顔で受け取りたいものです。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計234名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「これ、あげたチョコよりずっと高いんじゃない？」と気づいてくれる
「いつも気が回る子だなと思っていたので、ますます好印象に」（20代男性）など、気遣いをさりげなく察することで、男性からの評価も高まりそうです。相手の懐具合を探る言い方にならないよう、配慮できるといいでしょう。
「『私にくれるの？』と遠慮がちだったことで、いとしさ倍増」（20代男性）というように、意外そうな反応をすると、「奥ゆかしさ」を演出できるかもしれません。相手との関係がどうであれ、「もらって当然」とふてぶてしい態度を取るより、謙虚に感謝を示しておくのが無難でしょう。
【３】「似合うかな？」と、あげたアクセサリーをその場で身に着けてくれる
「気に入ってくれていることがわかってホッとした」（20代男性）など、実際に愛用するつもりがあることを示せば、満足感は十分に伝わるでしょう。「友達に羨ましがられちゃうかも！」などと付け加えれば、より説得力が増しそうです。
【４】「気が利いてるじゃん」と素っ気ない中にもツンデレぶりをのぞかせてくれる
「いつも褒めたりしない子なので、余計にグっときた」（10代男性）というように、感情を表に出すのが苦手なタイプなら、あえてぼそっと本音を漏らすと、「隠しきれない喜び」を伝えられるかもしれません。ただのつっけんどんな対応だと思われないように、普段とのギャップを上手に見せたいところです。
【５】「このセレクトは渋いね。さすが！」と、センスの良さを褒めてくれる
「好きなテイストが似ていることがわかり、２人で話す機会が増えた」（20代男性）など、プレゼントのチョイスを具体的に評価されることで、関係が深まる場合もあるでしょう。うまくすると、また何かを贈ってくれるかもしれません。
【６】「わーい！ うれしい！」と、思わず抱きついてくれる
「軽いハグだったけどドキドキした」（10代男性）というように、ライトなボディ・タッチなら、たいていの男性に歓迎されるでしょう。絡みつくような熱い抱擁だと引かれてしまうかもしれないので、加減は考えたほうがよさそうです。
【７】「来年もチョコあげたくなっちゃうな」と次への期待を抱かせてくれる
「『今度はグレードアップするね！』と約束してくれた」（20代男性）など、「次回」に言及することで、今後の展開を楽しみにさせるパターンです。次のバレンタインが待ち遠しくなって、猛アプローチをかけてくる男性もいるかもしれません。
【８】「お返し、もらっちゃいましたー」と、facebookで友達に自慢してくれる
「写真付きで見せびらかしてた（笑）」（20代男性）というように、オープンに喜びを表現する無邪気な姿も、男心をくすぐりそうです。贈り主をSNS上で明らかにすべきかどうかは、相手との関係や公開範囲などに応じて判断しましょう。
【９】「どれどれ？ …うん、おいしい！」と、すぐに食べて感想を言ってくれる
「その場で開けてモグモグ。かわいかった」（10代男性）など、迅速な行動で、ダイレクトに感謝の気持ちを伝えることも有効なようです。食べ物なら、一気に頬張らずに「もったいないからゆっくり味わうね」などと言って残せば、行儀の良さもアピールできるでしょう。
ホワイトデーは、相手との関係の進展をもうひと押しする貴重なチャンス。せっかくお返しをくれた男性をガッカリさせないよう、とびっきりの笑顔で受け取りたいものです。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計234名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査